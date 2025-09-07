يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن موعد شهر رمضان، والذي ويترقبه المسلمون في مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامي حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026.

حيث يمثل هذا الشهر الكريم محطة إيمانية وروحانية ينتظرها الملايين للتقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام وصلة الأرحام، إلى جانب ما يحمله من أجواء اجتماعية مميزة تعكس قيم التكافل والرحمة.

موعد بداية رمضان 2026

موعد بداية رمضان 2026 فلكيا

وبحسب الحسابات الفلكية الرسمية، فإن غرة شهر رمضان لعام 2026 ستوافق يوم الثلاثاء 17 فبراير، على أن يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

إلا أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يظل مرتبطا بنتائج الرؤية الشرعية للهلال، والتي قد تؤدي إلى تقديم أو تأخير بدء الصيام يوما واحدا تبعا لما تسفر عنه لجان الرصد المعتمدة.

رؤية هلال شهر رمضان

تستعد الدول الإسلامية لتحري هلال رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، التزاما بالسنة النبوية التي تجعل رؤية الهلال الفيصل في تحديد دخول الشهر الفضيل، وهو ما يعزز روح الوحدة بين المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

أجواء الاستعداد لشهر الصيام

ومع اقتراب الشهر المبارك، تبدأ الأسر في مصر والعالم الإسلامي بالتحضير لموائد الإفطار والسحور وتنظيم أوقات العمل والعبادة، فيما تكثف المساجد والمؤسسات الدينية برامجها التي تشمل دروس العلم، حلقات تلاوة القرآن الكريم، وصلاة التراويح.

كما تشهد المجتمعات الإسلامية مظاهر واسعة من التكافل عبر الصدقات، وموائد الرحمن، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، لتجسد أبهى صور التعاون والتراحم.

أدعية استقبال رمضان

ويحرص المسلمون على ترديد الأدعية مع اقتراب الشهر الكريم، ومن أبرزها: "اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين"، و"اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا أعمالنا"، و"اللهم ارزقنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار".

رمضان 2026.. نفحات إيمانية واجتماعية

لا يقتصر الشهر الفضيل على الصيام والعبادات فحسب، بل يعد فرصة لتزكية النفس وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث تملأ أجواؤه القلوب بالسكينة والإيمان.

وتترسخ فيه قيم الرحمة والتكافل، ليظل رمضان مدرسة إيمانية وروحية لا تتكرر سوى مرة كل عام، ينتظرها المسلمون بشوق بالغ في كل مكان.