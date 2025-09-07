قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
موعد بداية رمضان 2026

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن موعد شهر رمضان، والذي ويترقبه المسلمون في مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامي حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026.

حيث يمثل هذا الشهر الكريم محطة إيمانية وروحانية ينتظرها الملايين للتقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام وصلة الأرحام، إلى جانب ما يحمله من أجواء اجتماعية مميزة تعكس قيم التكافل والرحمة.

موعد بداية رمضان 2026

موعد شهر رمضان

موعد بداية رمضان 2026 فلكيا

وبحسب الحسابات الفلكية الرسمية، فإن غرة شهر رمضان لعام 2026 ستوافق يوم الثلاثاء 17 فبراير، على أن يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

إلا أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يظل مرتبطا بنتائج الرؤية الشرعية للهلال، والتي قد تؤدي إلى تقديم أو تأخير بدء الصيام يوما واحدا تبعا لما تسفر عنه لجان الرصد المعتمدة.

رؤية هلال شهر رمضان

تستعد الدول الإسلامية لتحري هلال رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، التزاما بالسنة النبوية التي تجعل رؤية الهلال الفيصل في تحديد دخول الشهر الفضيل، وهو ما يعزز روح الوحدة بين المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

أجواء الاستعداد لشهر الصيام

ومع اقتراب الشهر المبارك، تبدأ الأسر في مصر والعالم الإسلامي بالتحضير لموائد الإفطار والسحور وتنظيم أوقات العمل والعبادة، فيما تكثف المساجد والمؤسسات الدينية برامجها التي تشمل دروس العلم، حلقات تلاوة القرآن الكريم، وصلاة التراويح.

كما تشهد المجتمعات الإسلامية مظاهر واسعة من التكافل عبر الصدقات، وموائد الرحمن، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، لتجسد أبهى صور التعاون والتراحم.

أدعية استقبال رمضان

ويحرص المسلمون على ترديد الأدعية مع اقتراب الشهر الكريم، ومن أبرزها: "اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين"، و"اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا أعمالنا"، و"اللهم ارزقنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار".

رمضان 2026.. نفحات إيمانية واجتماعية

لا يقتصر الشهر الفضيل على الصيام والعبادات فحسب، بل يعد فرصة لتزكية النفس وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث تملأ أجواؤه القلوب بالسكينة والإيمان.

وتترسخ فيه قيم الرحمة والتكافل، ليظل رمضان مدرسة إيمانية وروحية لا تتكرر سوى مرة كل عام، ينتظرها المسلمون بشوق بالغ في كل مكان.

