على كلاي والنص.. نجوم الفن يستعدون لرمضان 2026

بدأ عدد من الفنانين الاستعداد لخوض الماراثون الرمضاني القادم، وفي السطور التالية نرصد القائمة المبدئية للنجوم المشاركين في رمضان 2026.

ياسمين عبد العزيز:

من أوائل الفنانات اللاتي أعلن المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم، هي الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي من المقرر أن تتعاون فيه مع الكاتب عمرو محمود ياسين بعد أن قدما معاً عددا من الأعمال الناجحة، ومنها “ونحب ثاني ليه” و“وتقابل حبيب”.

أحمد العوضي

أحمد العوضي أعلن بشكب رسمي عن خوضه السباق الرمضاني، وذلك من خلال مسلسل “علي كلاي”، والذي يتعاون فيه مع الكاتب محمود حمدان، والذي سبق وأن تعاونا معًا في مسلسل"فهد البطل" و“حق عرب”.

شريف منير:

نشر صورة تجمعه بالمنتج الكبير تامر مرسي، ليعلن من خلالها مشاركته في السباق الرمضاني، دون توضيح أي تفاصيل عن العمل.

https://youtube.com/shorts/LHYgmyYpxDU