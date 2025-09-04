ضبط طن ونصف أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة، حيث قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بدائرة العاشر من رمضان للمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1.5 طن أرز بمخزن مواد غذائية مجهول المصدر لعدم وجود فواتير أو مستندات دالة على مصدرها وضبط 100 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات بمخزن مواد غذائية، و تم تحرير محضر رقم 8250 جنح ضد صاحب المخزن.

وتم تحرير محضر رقم 8251 جنح ضد صاحب محل بقالة لبيع السجائر بزيادة عن سعرها الرسمي.

و أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.