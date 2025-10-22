عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال إنه سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وأوضح المكتب أن عددا كبيرا من جثامين الشهداء تظهر عليها آثار تعذيب واضحة، والكثير من جثامين الشهداء تظهر عليها علامات الشنق وإطلاق الرصاص في حالات إعدام متعمدة.

ولفت إلى أن الفحوصات تؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء.

وتابع: ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا.