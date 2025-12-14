بدل الحواوشي.. جربي سندوتشات اللحمة بدبس الرمان

تعد سندوتشات اللحمة بدبس الرمان من الأكلات الشهية التى لا تستغرق جهد كبير في التحضير وفي نفس الوقت غنية بالبروتين والفيتامينات.

نعرض لكم طريقة عمل سندوتشات اللحمة بدبس الرمان من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سندوتشات اللحمة

خبز شامي

لحمة مفرومة معصجة

فلفل حار

2 طماطم

2 فص ثوم

دبس رمان

ثوم بودرة

بصل بودرة

بابريكا

ملح

فلفل اسود

بقدونس

طريقة عمل سندوتشات اللحمة بدبس الرمان

اخفقي الفلفل والطماطم والثوم والملح في الكبة.

ضعي اللحمة فى طاسة بها القليل من الزيت على النار وشوحى اللحمة قليلا.

ضعي عليها الطماطم ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة.

وضيفي البابريكا والبقدونس على اللحمة والطماطم واستمري في التقليب حتى تحصلي قوام مناسب.

ضعي اللحمة في الخبز وحمصيه في طاسة على النار من الجهتين وقدميه ساخنا وبالهنا والشفا.