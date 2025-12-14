قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
مرأة ومنوعات

بدل الحواوشي.. جربي سندوتشات اللحمة بدبس الرمان

سندوتشات اللحمة بدبس الرمان
سندوتشات اللحمة بدبس الرمان
اسماء محمد

تعد سندوتشات اللحمة بدبس الرمان من الأكلات الشهية التى لا تستغرق جهد كبير في التحضير وفي نفس الوقت غنية بالبروتين والفيتامينات.

نعرض لكم طريقة عمل سندوتشات اللحمة بدبس الرمان من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

حواوشي بالسمك

مقادير سندوتشات اللحمة

خبز شامي

لحمة مفرومة معصجة

فلفل حار

2 طماطم

2 فص ثوم

دبس رمان

ثوم بودرة

بصل بودرة

بابريكا

ملح 
فلفل اسود

بقدونس

طريقة عمل سندوتشات اللحمة بدبس الرمان

اخفقي الفلفل والطماطم والثوم والملح في الكبة.

ضعي اللحمة فى طاسة بها القليل من الزيت على النار وشوحى اللحمة قليلا.

ضعي عليها الطماطم ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة.

وضيفي البابريكا والبقدونس على اللحمة والطماطم واستمري في التقليب حتى تحصلي قوام مناسب.

ضعي اللحمة في الخبز وحمصيه في طاسة على النار من الجهتين وقدميه ساخنا وبالهنا والشفا.

سندوتشات اللحمة اللحمة طريقة عمل سندوتشات اللحمة اللحمة بدبس الرمان بديل الحواوشي

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
