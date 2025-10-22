خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، يعمل كـ مصفاة طبيعية، يخلّصك من السموم، يساعد على الهضم، وينظم مئات العمليات الحيوية، لكن مع نمط الحياة السريع، وسهولة تناول الأطعمة الجاهزة، قد نُحمّل كبدنا عبئًا يفوق طاقته.

المفاجأة؟ بعض الأطعمة الشائعة التي نتناولها يوميًا قد تُتلف خلايا الكبد بصمت، وتُعرضنا لمشاكل صحية خطيرة لاحقًا، مثل الكبد الدهني، والالتهاب الكبدي، وحتى فشل الكبد في الحالات المتقدمة.

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء

خمس أغذية تدمر الكبد ببطء… رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

في هذا المقال، نكشف لك 5 أطعمة ومشروبات تُعد من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الكبد، خاصة عند الإفراط في تناولها، فاحذرها، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

السكريات المكررة السكر الأبيض والمشروبات الغازية

السكر هو العدو الأول للكبد. عند استهلاك كميات كبيرة من السكر خصوصًا الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، يقوم الكبد بتحويله إلى دهون.

ومع التراكم، يبدأ ما يُعرف بـ الكبد الدهني غير الكحولي وهو أحد أكثر أمراض الكبد شيوعًا.

الدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول السكر يُؤثر على الكبد تمامًا كما يفعل الكحول.

الدهون المتحوّلة الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة

الموجودة بكثرة في: البطاطس المقلية، الدونات، المخبوزات الجاهزة، البسكويت المعلب.

هذه الدهون ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وحدوث التهابات تؤدي مع الوقت إلى تليف الكبد.

كلما قلت الأطعمة المقلية والمصنّعة في نظامك، زادت فرصة كبدك للتعافي.

الملح الزائد خصوصًا في الأغذية المعلبة والمصنعة

الملح لا يؤثر فقط على ضغط الدم، بل قد يساهم في تلف الكبد عند استهلاكه بكميات كبيرة.

الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل، ويزيد من ضغط الدم البابي الوريد الكبدي الرئيسي، ما يرهق الكبد بشكل مباشر.

الأطعمة المعلبة واللحوم المدخنة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، حتى إن لم تشعر بطعمها مالحًا.

الكحول حتى بكميات خفيفة

الكبد مسئول عن تكسير الكحول. وكل مرة يشرب فيها الإنسان الكحول، يُرهق الكبد ويؤدي إلى إنتاج مواد سامة. ومع مرور الوقت، تبدأ خلايا الكبد بالموت، وتُستبدل بأنسجة متليّفة.

الكحول هو السبب الأول لتليف الكبد في كثير من الدول.

ولا توجد كمية آمنة منه فعليًا للكبد.

اللحوم الحمراء بكثرة

رغم أنها مصدر غني بالبروتين، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يُثقل كاهل الكبد، خاصة إذا لم تكن مطبوخة بطريقة صحية.

الكبد يحتاج إلى مجهود مضاعف لتكسير البروتين الزائد والتخلص من نواتجه، ما قد يؤدي إلى إجهاد الكبد على المدى الطويل.

الاعتدال هو الحل. ويفضل التنويع بين مصادر البروتين النباتية والحيوانية.

ما الحل إذًا؟