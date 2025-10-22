قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
بالصور

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
أسماء عبد الحفيظ

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، يعمل كـ مصفاة طبيعية، يخلّصك من السموم، يساعد على الهضم، وينظم مئات العمليات الحيوية، لكن مع نمط الحياة السريع، وسهولة تناول الأطعمة الجاهزة، قد نُحمّل كبدنا عبئًا يفوق طاقته.

المفاجأة؟ بعض الأطعمة الشائعة التي نتناولها يوميًا قد تُتلف خلايا الكبد بصمت، وتُعرضنا لمشاكل صحية خطيرة لاحقًا، مثل الكبد الدهني، والالتهاب الكبدي، وحتى فشل الكبد في الحالات المتقدمة.

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء 

خمس أغذية تدمر الكبد ببطء… رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

في هذا المقال، نكشف لك 5 أطعمة ومشروبات تُعد من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الكبد، خاصة عند الإفراط في تناولها، فاحذرها، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

السكريات المكررة السكر الأبيض والمشروبات الغازية

السكر هو العدو الأول للكبد. عند استهلاك كميات كبيرة من السكر خصوصًا الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، يقوم الكبد بتحويله إلى دهون.

ومع التراكم، يبدأ ما يُعرف بـ الكبد الدهني غير الكحولي وهو أحد أكثر أمراض الكبد شيوعًا.

الدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول السكر يُؤثر على الكبد تمامًا كما يفعل الكحول.

خمس أغذية تدمر الكبد ببطء… رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

 الدهون المتحوّلة الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة

الموجودة بكثرة في: البطاطس المقلية، الدونات، المخبوزات الجاهزة، البسكويت المعلب.

هذه الدهون ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من مقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وحدوث التهابات تؤدي مع الوقت إلى تليف الكبد.

كلما قلت الأطعمة المقلية والمصنّعة في نظامك، زادت فرصة كبدك للتعافي.

الملح الزائد خصوصًا في الأغذية المعلبة والمصنعة

الملح لا يؤثر فقط على ضغط الدم، بل قد يساهم في تلف الكبد عند استهلاكه بكميات كبيرة.

الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل، ويزيد من ضغط الدم البابي الوريد الكبدي الرئيسي، ما يرهق الكبد بشكل مباشر.

الأطعمة المعلبة واللحوم المدخنة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، حتى إن لم تشعر بطعمها مالحًا.

خمس أغذية تدمر الكبد ببطء… رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

الكحول حتى بكميات خفيفة

الكبد مسئول عن تكسير الكحول. وكل مرة يشرب فيها الإنسان الكحول، يُرهق الكبد ويؤدي إلى إنتاج مواد سامة. ومع مرور الوقت، تبدأ خلايا الكبد بالموت، وتُستبدل بأنسجة متليّفة.

الكحول هو السبب الأول لتليف الكبد في كثير من الدول.
ولا توجد كمية آمنة منه فعليًا للكبد.

اللحوم الحمراء بكثرة

رغم أنها مصدر غني بالبروتين، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يُثقل كاهل الكبد، خاصة إذا لم تكن مطبوخة بطريقة صحية.

الكبد يحتاج إلى مجهود مضاعف لتكسير البروتين الزائد والتخلص من نواتجه، ما قد يؤدي إلى إجهاد الكبد على المدى الطويل.

الاعتدال هو الحل. ويفضل التنويع بين مصادر البروتين النباتية والحيوانية.

ما الحل إذًا؟

  • قلّل من تناول الأغذية المعالجة والمصنعة.
  • اعتمد على الخضراوات الورقية والفواكه الطازجة لكن دون إفراط في السكريات
  • اشرب كميات كافية من الماء.
  • مارس الرياضة بانتظام لتحسين وظائف الكبد.
  • واحرص على النوم الجيد.
الكبد خمس أغذية تدمر الكبد ببطء الأطعمة الشائعة الهضم الأطعمة الجاهزة

