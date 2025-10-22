الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع





واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، قائمًا بعمليات اعتقالات بعد اقتحام عدة منازل وتفتيشها.

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على شابين في القدس المحتلة واعتقلت أحدهما، في الوقت الذي تواصل فيه اقتحاماتها بالضفة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الشوارع.

وأفاد نادي الأسير في نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان بعد اقتحام المدينة ومخيم بلاطة شرقًا.

ذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حسن مرشود من داخل منزله، في حارة العموري بمخيم بلاطة.

ولفت إلى أن تلك القوات اعتقلت الشبان، محمد شادي صلاح من شارع ابن رشد في نابلس، وعلي القوقا من شارع أبو بكر، وجهاد القطب من منطقة الطور.

اقتحم الاحتلال قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت القرية، ونصب الجنود حاجزا في أحد مداخلها، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما حاصرت قوات الاحتلال أحد المباني في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. في الأثناء، نقلت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مثلث البالوع بين البلدة القديمة والجديدة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

وفي الخليل، اقتحمت آليات إسرائيلية فجرًا مخيم الفوار وجابت شوارعه دون الإبلاغ عن اعتقالات.