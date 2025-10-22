رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان

أ ش أ

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ساناي تاكايتشي على انتخابها أول رئيسة للوزراء في اليابان.



وقال زرداري - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم (الأربعاء) - إن انتخاب تاكايتشي يمثل علامة فارقة هامة في التاريخ السياسي لليابان، كما يعد شهادة على قوة تقاليدها الديمقراطية.. معربا عن ثقته بأن اليابان ستستمر في تحقيق التقدم والازدهار تحت قيادة تاكايتشي.



وأعرب زرداري عن أمله في تعزيز العلاقات طويلة الأجل والودية بين باكستان واليابان بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.



وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد عين زعيمة الحزب ساناي تاكايتشي، رئيسة جديدة لوزراء البلاد وذلك عقب حصولها على 237 صوتا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب.