الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
أخبار العالم

رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان

رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان
رئيس باكستان يهنىء ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان
أ ش أ

هنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ساناي تاكايتشي على انتخابها أول رئيسة للوزراء في اليابان.


وقال زرداري - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم (الأربعاء) - إن انتخاب تاكايتشي يمثل علامة فارقة هامة في التاريخ السياسي لليابان، كما يعد شهادة على قوة تقاليدها الديمقراطية.. معربا عن ثقته بأن اليابان ستستمر في تحقيق التقدم والازدهار تحت قيادة تاكايتشي.


وأعرب زرداري عن أمله في تعزيز العلاقات طويلة الأجل والودية بين باكستان واليابان بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.


وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد عين زعيمة الحزب ساناي تاكايتشي، رئيسة جديدة لوزراء البلاد وذلك عقب حصولها على 237 صوتا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ساناي تاكايتشي أول رئيسة للوزراء في اليابان انتخاب تاكايتشي يمثل علامة فارقة هامة في التاريخ السياسي لليابان

