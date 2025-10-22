قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة

محمد على

قالت وكالة  رويترز ، إن متحف اللوفر أعاد فتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة الأحد الماضي.

وذكرت أنه أُعيد افتتاح متحف اللوفر اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من سرقة لصوص مجوهرات ملكية بقيمة 88 مليون يورو خلال عملية سرقة مروعة للمتحف العالمي الشهير. 

ويواجه مدير متحف اللوفر، لورانس دي كار، استجوابًا من لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء وسط تساؤلات حول التدابير الأمنية في المتحف الأكثر زيارة في العالم.

ولم يدل ديس كارز، الذي يدير متحف اللوفر منذ عام 2021، بأي تصريح منذ أن سرق اللصوص المجوهرات الملكية خلال عملية سطو نهارية يوم الأحد استغرقت سبع دقائق فقط.

اللوفر متحف اللوفر السرقة سرقة لصوص مجوهرات سرقة مروعة

