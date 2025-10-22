قصف مدفعي يستهدف شرق خان يونس جنوبي غزة

رغم اتفاق وقف إطلاق النار, شن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي استهدف شرق خان يونس جنوبي غزة، فيما لايزال عدد الضحايا في زيادة.

وخلال ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن يضم جنودا أميركيين وأردنيين وبريطانيين وإماراتيين ودول أخرى.

فيما أعرب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ، الثلاثاء، عن "تفاؤل كبير" بشأن صمود الهدنة في غزة، وذلك خلال زيارة إلى إسرائيل تهدف إلى حشد الدعم لوقف إطلاق النار وخطط إعادة الإعمار بعد الحرب.

ورغم المخاوف في إسرائيل من أن حماس استغلت الهدنة لإعادة تأكيد نفسها في غزة، قال فانس إن واشنطن لن تحدد موعدا نهائيا لنزع سلاح الجماعة بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

