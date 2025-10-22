الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مالا يقل عن 24 فلسطينيا من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل، جنوبي الضفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة، بعد أن فتشت منزليهما، كما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال مواطن من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اعتقلت شابا من بلدة يعبد، جنوب جنين، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وقرية الجبعة في محافظة بيت لحم. وداهمت منزلين وفتشتهما.

