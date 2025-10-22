قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مالا يقل عن 24 فلسطينيا من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل، جنوبي الضفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة، بعد أن فتشت منزليهما، كما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال مواطن من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اعتقلت شابا من بلدة يعبد، جنوب جنين، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وقرية الجبعة في محافظة بيت لحم. وداهمت منزلين وفتشتهما.
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا محافظة الخليل جنوبي الضفة الضرب المبرح مدينة نابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

ترشيحاتنا

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

وزير الخارجية الأسبق: قمة بروكسل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بمدينة حدائق العاصمة

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد