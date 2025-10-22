مقتل شخصين في ضربات روسية على مدينة كييف

قال مسؤول في مدينة كييف اليوم الأربعاء إن الضربات على العاصمة الأوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، فيما قصفت روسيا البنية التحتية للطاقة في البلاد في هجوم "ضخم" خلال الليل.

وذكر تيمور تكاتشينكو على تطبيق تليجرام: "ارتفع عدد القتلى في العاصمة إلى شخصين"، في حين أفاد مسؤولون آخرون في المدينة بوقوع هجوم كبير بطائرات مسيرة على العاصمة.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينشوك على فيسبوك إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد خلال الليل في هجوم "ضخم".

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو في بيان إن هجوما بطائرة بدون طيار ضرب العاصمة في وقت مبكر من الصباح، مما تسبب في وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالمباني السكنية.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون أيضا بوقوع هجمات كبيرة بطائرات بدون طيار في ثلاث مناطق أخرى على الأقل، بما في ذلك زابوريجيا، حيث قالت السلطات إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح وترك الآلاف بدون كهرباء.

ويأتي الهجوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا موسكو وكييف إلى وقف الحرب عند خطوط معركتهما الحالية، يوم الثلاثاء إنه ألغى خططا للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست لأنه لا يريد اجتماعا "ضائعا".