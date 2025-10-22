اتفاق تجاري مرتقب بين الهند وأمريكا يشمل خفض الرسوم وتعزيز التعاون في الطاقة

ذكرت صحيفة "مينت" الهندية اليوم الأربعاء، أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري ثنائي جديد.

وذلك بعد سنوات من التعثر، يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية إلى ما بين 15% و16% بدلا من 50% حاليا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات.



وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المرتقب يتركز على قطاعي الطاقة والزراعة، وقد يتضمن التزاما من الهند بتقليص وارداتها تدريجيا من النفط الخام الروسي، في إطار التفاهمات التجارية مع واشنطن.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرا إلى أن المناقشات تركزت على العلاقات التجارية والتعاون في مجال الطاقة.



ولم تصدر وزارة التجارة والصناعة الهندية ولا البيت الأبيض أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه التقارير.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق النهائي من المرجح أن يتم خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.



وأدى شراء الهند للنفط الروسي إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، لتضاف إلى الرسوم المتبادلة بنسبة 25% التي أُعلنت في أبريل الماضي.



وتستورد الهند نحو 34% من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا، في حين يتم استيراد حوالي 10% من احتياجاتها الحالية من النفط والغاز من الولايات المتحدة.



وبحسب "مينت"، قد يشمل الاتفاق التجاري أيضا سماح الهند بزيادة وارداتها من الذرة وفول الصويا الأمريكيين غير المعدلين وراثيا، إلى جانب آلية لمراجعة الرسوم الجمركية وإتاحة الوصول إلى الأسواق بشكل دوري.



يأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للعثور على مشترين جدد، بعد أن خفضت الصين وارداتها من الذرة الأمريكية من 5.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 331 مليون دولار فقط في عام 2024.



وتراجعت إجمالي صادرات الذرة الأمريكية من 18.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 13.7 مليار دولار في عام 2024.



ومن المتوقع أن تزيد الهند وارداتها من الذرة الأمريكية غير المعدلة وراثيا، رغم أن الرسوم الجمركية على هذه الواردات ستظل ثابتة عند 15%، حيث تبلغ الحصة الحالية لواردات الذرة الأمريكية إلى الهند نحو 0.5 مليون طن سنويا.

