قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق تجاري مرتقب بين الهند وأمريكا يشمل خفض الرسوم وتعزيز التعاون في الطاقة

الهند وأمريكا
الهند وأمريكا
أ ش أ

ذكرت صحيفة "مينت" الهندية اليوم الأربعاء، أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري ثنائي جديد.

وذلك بعد سنوات من التعثر، يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية إلى ما بين 15% و16% بدلا من 50% حاليا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات.


وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المرتقب يتركز على قطاعي الطاقة والزراعة، وقد يتضمن التزاما من الهند بتقليص وارداتها تدريجيا من النفط الخام الروسي، في إطار التفاهمات التجارية مع واشنطن.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرا إلى أن المناقشات تركزت على العلاقات التجارية والتعاون في مجال الطاقة.


ولم تصدر وزارة التجارة والصناعة الهندية ولا البيت الأبيض أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه التقارير.


وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق النهائي من المرجح أن يتم خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.


وأدى شراء الهند للنفط الروسي إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، لتضاف إلى الرسوم المتبادلة بنسبة 25% التي أُعلنت في أبريل الماضي.


وتستورد الهند نحو 34% من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا، في حين يتم استيراد حوالي 10% من احتياجاتها الحالية من النفط والغاز من الولايات المتحدة.


وبحسب "مينت"، قد يشمل الاتفاق التجاري أيضا سماح الهند بزيادة وارداتها من الذرة وفول الصويا الأمريكيين غير المعدلين وراثيا، إلى جانب آلية لمراجعة الرسوم الجمركية وإتاحة الوصول إلى الأسواق بشكل دوري.


يأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للعثور على مشترين جدد، بعد أن خفضت الصين وارداتها من الذرة الأمريكية من 5.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 331 مليون دولار فقط في عام 2024.


وتراجعت إجمالي صادرات الذرة الأمريكية من 18.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 13.7 مليار دولار في عام 2024.


ومن المتوقع أن تزيد الهند وارداتها من الذرة الأمريكية غير المعدلة وراثيا، رغم أن الرسوم الجمركية على هذه الواردات ستظل ثابتة عند 15%، حيث تبلغ الحصة الحالية لواردات الذرة الأمريكية إلى الهند نحو 0.5 مليون طن سنويا.
 

صحيفة مينت الهندية الهند والولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري ثنائي جديد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الواردات الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

ارشيفية

كانت بتركب ستارة.. دفن جثمان فتاة سقطت من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد