أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
ديني

أمين الإفتاء: زيارة القبور سُنة مستحبة للرجال والنساء على السواء

عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: هل يجوز للمرأة المسلمة زيارة قبر والدتها؟ موضحًا أن ذلك يجوز بل ويُستحب، فهو من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز للمرأة المسلمة زيارة القبور؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور سنة للرجال والنساء على السواء.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة المرأة لقبر والديها تعد من برهما بعد الوفاة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بَرًّا»، لافتًا إلى أن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، بل يتواصل بالدعاء والزيارة والصدقة عنهما.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور تذكّر الإنسان بالآخرة وتُدخل السرور على الميت، إذ يرد الميت السلام على من يسلم عليه، موضحًا أن أفضل ما يُهدى للوالدين بعد وفاتهما هو الدعاء، وتلاوة القرآن، والصدقة الجارية، وأن ثواب هذه الأعمال يصل إليهما بإذن الله تعالى.

ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء بأن زيارة القبور من أعمال البر والإحسان التي تُبقي صلة الابن بوالديه حتى بعد وفاتهما، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى من ينكرون ذلك، لأن الأدلة الشرعية الصحيحة تؤكد وصول الثواب للميت من أعمال الأحياء.

