حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الركن الأساسي في القراءة داخل الصلاة هو سورة الفاتحة، فهي القدر الواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه، وما يُقرأ بعدها من القرآن الكريم يُعد من السنن والتطوعات التي يُثاب عليها المصلي، لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

وأضاف أن من اقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة فقط، فصلاته صحيحة تمامًا، غير أنه يكون قد حرم نفسه من فضل وثواب عظيم يمكن تحصيله بقراءة ما تيسر من كتاب الله بعد الفاتحة.

وفي هذا السياق، أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة أجازوا تكرار السورة نفسها في الركعتين، أي أن يقرأ المصلي نفس السورة في الركعة الأولى والثانية دون حرج، مستشهدين بما رواه معاذ بن عبد الله الجهني، عن رجل من جهينة أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في صلاة الصبح سورة "إذا زلزلت الأرض" في الركعتين كلتيهما، وقال الراوي: "فلا أدري أنسي رسول الله ﷺ أم قرأها عمداً"، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه.

وبيّنت دار الإفتاء أن المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، إذ رأوا أن تكرار السورة في الركعتين مكروه، واعتبر بعضهم أنه "خلاف الأولى"، أي أنه لا يُمنع لكنه يُستحب تركه، مراعاة للتنوع في القراءة والاتباع لهدي النبي ﷺ في صلاته.

ومن ناحية أخرى، تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالًا حول جواز الاكتفاء بآية واحدة بعد الفاتحة، فأوضح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الشافعية يرون الجواز حتى ولو ببعض آية واحدة، مستدلًا بأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست فرضًا، فيجوز للإمام أو المصلي أن يقرأ سطرًا أو سطرين فقط من آية طويلة كسورة البقرة، وتصح صلاته بلا إشكال.

واستشهد الدكتور علي جمعة بقصة قديمة عن رجل كان يُعرف باسم حبّ الرمان، وكان يصلي صلاة الضحى مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قوله تعالى: "مُدْهَامَّتَانِ"، ثم يركع، مؤكدًا أن صلاته كانت صحيحة شرعًا لأن المقصود بالقراءة تحقق ولو بآية قصيرة، ما دام المصلي قد أدى الفاتحة أولًا.