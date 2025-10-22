قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اعرف حقوقك.. متى يمكن وقف مشروعك إداريًا طبقًا لقانون المشروعات الصغيرة؟

المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات المتوسطة والصغيرة
محمد الشعراوي

حرص المشرع المصري من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وضع إطار قانوني متوازن يحمي أصحاب المشروعات الجادة، وفي الوقت نفسه يضمن التزام الجميع بالضوابط المنظمة للسوق والاستثمار.

ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: حب الله ورسوله وآل البيت من أركان الإيمان

الإفتاء

أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا

القرآن

ملتقى الجامع الأزهر: القرآن في مقدمة المعجزات الخارقة للعادة لرسول الله

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد