برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون في مجالات الاتصالات

أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس التقدير الأوروبي المتنامي للدور المصري المحوري في محيطه الإقليمي والدولي.

وقالت هرماس، خلال تصريحات لها اليوم ، إن القمة تأتي امتدادًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة عام 2024، مؤكدة أن انعقادها في هذا التوقيت يعكس الرغبة المشتركة في تعميق التعاون السياسي والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متسارعة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن التعاون المصري الأوروبي يشمل اليوم مجالات نوعية تمثل قاطرة للنمو، وفي مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بناء بنية تحتية رقمية متطورة، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية في التعليم والصحة والإدارة الحكومية، وهو ما يجعلها شريكًا رئيسيًا لأوروبا في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومترابط.

ولفتت النائبة ولاء هرماس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الداعمين لبرامج التحول الرقمي في مصر، سواء من خلال تبادل الخبرات التقنية أو جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات البشرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل نوعية للشباب.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعكس حرص الدولة المصرية على الانفتاح على العالم وتعزيز الشراكات القائمة على التنمية والتكامل والمصالح المشتركة، مشددة على أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية مصر 2030 نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.