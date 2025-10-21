برلمانية: المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية في العصر الحديث

أكدت النائبة، ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، بداية نوفمبر المقبل بمثابة لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

المتحف المصري الكبير محور رئيسي للترويج السياحي

وأكدت" الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن المتحف المصري الكبير، يُعد محورا أساسيا في الترويج السياحي، باعتباره أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية في العصر الحديث، والذي يعكس عظمة التاريخ المصري القديم في قالب عصري متطور.

وعبرت عضو النواب عن تمنيها بأن يسهم المتحف في جذب الملايين من السائحين من شتى بقاع العالم، نتيجة موقعه المتميز على مقربة من أهرامات الجيزة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.



مع اقتراب موعد الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، والمقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية عند سفح أهرامات الجيزة.



ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بعودة وهج الحضارة المصرية القديمة إلى الواجهة من جديد.



من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي ستشمل عروضًا فنية وثقافية ضخمة تعكس عظمة التراث المصري القديم.