إبراهيم عبد الجواد يعلق على مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على مجموعة منتخب مصر بعد قرعة كأس العالم 2026.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك: "مجموعتنا حلوة والله وفيها كلام كتير.. ربنا يكرمنا ونعمل حاجة تشرف بإذن الله".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تبدو متوازنة بالمجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن البطولة التي تقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، حيث يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول المباريات النهائي وتوقيتاتها غدًا السبت 6 ديسمبر 2025.

طريق منتخب مصر في الأدوار الإقصائية

في حال تأهل مصر متصدرًا للمجموعة السابعة

يخوض المنتخب مباراته في دور الـ32 أمام أحد المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث من المجموعات:

الأولى

الخامسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

في حال تأهل مصر في المركز الثاني

سيواجه منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة، والتي تضم:

الولايات المتحدة

باراجواي

أستراليا

المتأهل من ملحق أوروبا

(تركيا – رومانيا – سلوفاكيا – كوسوفو)

في حال تأهل مصر ضمن أفضل 8 مراكز ثالثة

سيلتقي المنتخب مع متصدر إحدى المجموعتين:

المجموعة الثانية

كندا

قطر

سويسرا

المتأهل من الملحق (إيطاليا – أيرلندا – ويلز – البوسنة)

أو المجموعة التاسعة

فرنسا

السنغال

النرويج

المتأهل من الملحق (العراق – بوليفيا – سورينام)

بهذا يتضح الشكل المتوقع لمسار منتخب مصر في الأدوار الإقصائية، في انتظار إعلان الفيفا الرسمي عن جدول وتوقيتات المباريات.