البرلمان الأوكراني يوافق على قانون لزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 8 مليارات دولار

اعتمد البرلمان الأوكراني القانون رقم 14103 المعدل لميزانية الدولة لعام 2025، والذي ينص على زيادة قدرها 324.7 مليار هريفنا أوكرانية (ما يعادل 7.78 مليار دولار) في نفقات قطاع الدفاع في البلاد.



وبموجب القانون، ستذهب أكبر المخصصات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لإنتاج وشراء أسلحة وذخيرة.



ومن المتوقع أن يتم تأمين التمويل من خلال المساعدة الدولية البالغة 294.3 مليار هريفنا، بما في ذلك 6 مليارات يورو في شكل قروض غير قابلة للسداد من شريحة الحزم المالية الأوروبية، وكذلك من خلال تخفيضات في الإنفاق غير العسكري وزيادة متوقعة في الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي والضريبة العسكرية بقيمة 20 مليار هريفنا.

