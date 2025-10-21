الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ساناي تاكاياشي، أول رئيسة وزراء لليابان، وأكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع اليابان.

وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي على فيسبوك: "أتقدّم بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، وكأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "وأؤكد تطلّعي إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي".

وأعلن الحزب الليبرالى الديمقراطى اليابانى، اليوم الثلاثاء، انتخاب زعيمة الحزب سناى تاكايتشى، رئيسة جديدة لوزراء اليابان اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على 237 صوتًا من أصل 465 فى تصويت أجراه مجلس النواب.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بهذا الفوز، تدخل تاكايتشي التاريخ كأول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء فى اليابان، في خطوة تُعد تحولا غير مسبوق في الحياة السياسية للبلاد.

وكانت الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، قد قدمت استقالتها بشكل جماعي اليوم الثلاثاء، قبل تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس وزراء جديد.

وكانت تاكايتشي، التي انتُخبت كأول امرأة تتولى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بعد استقالة إيشيبا، قد تعهدت في تصريحات سابقة ببذل الجهود لتوسيع الائتلاف الحاكم لضمان استقرار الحكومة، رغم أن الخبراء السياسيين يرون أن هذا الهدف قد يكون صعب التحقيق.