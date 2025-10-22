قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
أسماء عبد الحفيظ

ما هو الشيب المبكر؟ الشيب المبكر هو ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي في عمر صغير، غالبًا قبل سن الثلاثين، في الحالات الطبيعية، يظهر الشيب نتيجة لتقدم العمر، حيث تتوقف الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر. لكن عند بعض الأشخاص، تبدأ هذه الخلايا في التوقف في وقت مبكر، مما يؤدي إلى تغير لون الشعر قبل أوانه.

هل التوتر يسبب الشيب المبكر فعلًا؟

بحسب دراسات طبية حديثة، هناك علاقة واضحة بين الإجهاد النفسي والتوتر المزمن وبين ظهور الشيب في وقت مبكر. فعند التعرض لضغط نفسي شديد، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والنورأدرينالين، والتي قد تؤثر على الخلايا المسؤولة عن لون الشعر.

أظهرت دراسة نُشرت على موقع المعهد الوطني للصحة (NIH) أن التوتر يمكن أن يسبب تلف الخلايا الجذعية الموجودة في بصيلات الشعر، وهي الخلايا التي تتحول لاحقًا إلى خلايا صبغية. وعندما يتم استهلاك هذه الخلايا بسبب التوتر، لا يستطيع الشعر الحفاظ على لونه، ويبدأ بالتحول إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

ما هي العوامل الأخرى التي تسبب الشيب المبكر؟

قال الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه على الرغم من تأثير التوتر، فإنه ليس السبب الوحيد لظهور الشيب المبكر. هناك عدة عوامل أخرى قد تلعب دورًا مهمًا، منها:

  • العوامل الوراثية: إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما ظهر لديهم الشيب مبكرًا، فمن المحتمل أن يحدث الأمر نفسه مع الأبناء.
  • نقص الفيتامينات: مثل فيتامين B12، الحديد، والنحاس، وهي عناصر تلعب دورًا في صحة الشعر.
  • الأمراض المناعية أو الهرمونية: مثل مشاكل الغدة الدرقية أو البهاق.
  • نمط الحياة غير الصحي: كالتدخين، قلة النوم، وسوء التغذية.

هل يمكن علاج الشيب المبكر؟

حتى الآن، لا يوجد علاج طبي فعّال يعيد اللون الطبيعي للشعر بعد أن يشيب. معظم العلاجات تركز على الوقاية أو التغطية التجميلية مثل الصبغات. ومع ذلك، يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساهم في إبطاء تقدم الشيب:

  • تقليل التوتر من خلال الرياضة، التأمل، أو النوم الجيد.
  • تناول غذاء غني بالفيتامينات والمعادن.
  • الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين.
  • استشارة طبيب مختص إذا لاحظت شيبًا مبكرًا بشكل مفاجئ.
الشيب المبكر التوتر التوتر والشيب أسباب الشيب أسباب الشيب في سن صغير علاج الشيب المبكر هل التوتر يسبب الشيب طرق الوقاية من الشيب هل التوتر يسبب الشيب المبكر فعلًا هل يمكن علاج الشيب المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر تاريخها

المساعدات

قيود وعراقيل الاحتلال تعيق دخول المساعدات بالكم الكافي لقطاع غزة

المساعدات

شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد