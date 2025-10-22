هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

ما هو الشيب المبكر؟ الشيب المبكر هو ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي في عمر صغير، غالبًا قبل سن الثلاثين، في الحالات الطبيعية، يظهر الشيب نتيجة لتقدم العمر، حيث تتوقف الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر. لكن عند بعض الأشخاص، تبدأ هذه الخلايا في التوقف في وقت مبكر، مما يؤدي إلى تغير لون الشعر قبل أوانه.

هل التوتر يسبب الشيب المبكر فعلًا؟

بحسب دراسات طبية حديثة، هناك علاقة واضحة بين الإجهاد النفسي والتوتر المزمن وبين ظهور الشيب في وقت مبكر. فعند التعرض لضغط نفسي شديد، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والنورأدرينالين، والتي قد تؤثر على الخلايا المسؤولة عن لون الشعر.

أظهرت دراسة نُشرت على موقع المعهد الوطني للصحة (NIH) أن التوتر يمكن أن يسبب تلف الخلايا الجذعية الموجودة في بصيلات الشعر، وهي الخلايا التي تتحول لاحقًا إلى خلايا صبغية. وعندما يتم استهلاك هذه الخلايا بسبب التوتر، لا يستطيع الشعر الحفاظ على لونه، ويبدأ بالتحول إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

ما هي العوامل الأخرى التي تسبب الشيب المبكر؟

قال الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه على الرغم من تأثير التوتر، فإنه ليس السبب الوحيد لظهور الشيب المبكر. هناك عدة عوامل أخرى قد تلعب دورًا مهمًا، منها:

العوامل الوراثية: إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما ظهر لديهم الشيب مبكرًا، فمن المحتمل أن يحدث الأمر نفسه مع الأبناء.

نقص الفيتامينات: مثل فيتامين B12، الحديد، والنحاس، وهي عناصر تلعب دورًا في صحة الشعر.

الأمراض المناعية أو الهرمونية: مثل مشاكل الغدة الدرقية أو البهاق.

نمط الحياة غير الصحي: كالتدخين، قلة النوم، وسوء التغذية.

هل يمكن علاج الشيب المبكر؟

حتى الآن، لا يوجد علاج طبي فعّال يعيد اللون الطبيعي للشعر بعد أن يشيب. معظم العلاجات تركز على الوقاية أو التغطية التجميلية مثل الصبغات. ومع ذلك، يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساهم في إبطاء تقدم الشيب: