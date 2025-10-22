طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

تُعد البطاطا بالبشاميل من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثيرون في فصل الشتاء، لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت، في برنامجها الشهير على قد الإيد.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

المكونات:

كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح سميكة

2 كوب لبن

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة زبدة

رشة قرفة (اختياري)

لتحضير البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

2 ملعقة سكر

فانيليا

طريقة التحضير:

ـ سلق البطاطا: تُسلق شرائح البطاطا في ماء مغلي حتى تصبح لينة، ثم تُصفّى جيدًا.

ـ تحضير البشاميل: في قدر على النار، تُذاب الزبدة ويُضاف إليها الدقيق مع التقليب حتى يصفر لونه، ثم يُضاف اللبن تدريجيًا مع استمرار التقليب حتى يصبح الخليط كريميًا.

يُضاف السكر والفانيليا ويُقلب حتى يمتزج تمامًا.

ـ تُدهن صينية بايركس بالزبدة، وتوضع طبقة من البطاطا، ثم يُصب جزء من خليط البشاميل فوقها، تليها طبقة أخرى من البطاطا، ثم تُغطى بباقي البشاميل، ويمكن رش القرفة على الوجه لإضافة نكهة مميزة.

ـ الخبز: تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يتحول الوجه إلى اللون الذهبي.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

يمكن إضافة ملعقة قشطة أو كريم شانتيه مع البشاميل للحصول على قوام أغنى وطعم أطيب.

تُقدّم البطاطا بالبشاميل دافئة كتحلية مثالية في الأيام الباردة، حيث تمنح الجسم طاقة وتدفئة طبيعية.