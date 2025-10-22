قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
بالصور

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

آية التيجي

تُعد البطاطا بالبشاميل من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثيرون في فصل الشتاء، لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية. 

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت، في برنامجها الشهير على قد الإيد.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

المكونات:

كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح سميكة

2 كوب لبن

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة زبدة

رشة قرفة (اختياري)

لتحضير البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

2 ملعقة سكر

فانيليا

طريقة التحضير:

ـ سلق البطاطا: تُسلق شرائح البطاطا في ماء مغلي حتى تصبح لينة، ثم تُصفّى جيدًا.

ـ تحضير البشاميل: في قدر على النار، تُذاب الزبدة ويُضاف إليها الدقيق مع التقليب حتى يصفر لونه، ثم يُضاف اللبن تدريجيًا مع استمرار التقليب حتى يصبح الخليط كريميًا.
يُضاف السكر والفانيليا ويُقلب حتى يمتزج تمامًا.

ـ تُدهن صينية بايركس بالزبدة، وتوضع طبقة من البطاطا، ثم يُصب جزء من خليط البشاميل فوقها، تليها طبقة أخرى من البطاطا، ثم تُغطى بباقي البشاميل، ويمكن رش القرفة على الوجه لإضافة نكهة مميزة.

ـ الخبز: تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يتحول الوجه إلى اللون الذهبي.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

يمكن إضافة ملعقة قشطة أو كريم شانتيه مع البشاميل للحصول على قوام أغنى وطعم أطيب.

تُقدّم البطاطا بالبشاميل دافئة كتحلية مثالية في الأيام الباردة، حيث تمنح الجسم طاقة وتدفئة طبيعية.

