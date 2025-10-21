في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

يُعد الخيار المخلل من أشهر أنواع المخللات التي لا تخلو منها السفرة المصرية، حيث يُضفي نكهة مميزة على الأكلات، ويُعتبر من المقبلات التي يعشقها الجميع.

وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الخيار المخلل السريع في وقت قصير دون الحاجة للانتظار أيامًا، لذا نُقدم لكِ وصفة سهلة وسريعة لتحضير مخلل الخيار في نصف ساعة فقط، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وفقا لما جاء في موقع The Spruce Eats.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

المكونات:

1 كيلو من الخيار الصغير

1 لتر ماء

1 ملعقة كبيرة سكر

6 ملاعق كبيرة ملح

نصف كوب خل أبيض

الطريقة:

ـ اغسلي الخيار جيدًا وتخلصي من أي شوائب، ويمكنكِ تقطيعه إلى شرائح أو تركه كاملًا حسب الرغبة.

ـ في قدر على النار، اخلطي الماء مع الملح والسكر والخل وقلّبي حتى تذوب المكونات تمامًا.

ـ اتركي الخليط حتى يغلي، ثم أضيفي الخيار واتركيه يغلي لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر.

ـ بعد النضج، ارفعي الخيار من على النار واتركيه يبرد تمامًا.

ـ انقلي الخيار مع المحلول إلى برطمان زجاجي نظيف، وأغلقيه بإحكام.

ـ يُحفظ الخيار المخلل في مكان جاف لمدة نصف ساعة فقط قبل التقديم.

نصائح لتحضير مخلل الخيار المثالي

ـ يُفضل استخدام الخيار الصغير لأنه يُخلل بسرعة ويمنح قرمشة مميزة.

ـ يمكن إضافة فصوص ثوم أو شطة لإضفاء نكهة أقوى حسب الذوق.

ـ يُحفظ المخلل في الثلاجة للحفاظ على طراوته لأطول فترة ممكنة.