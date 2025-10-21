طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

يُعد تارت التوت من الحلويات الشهية التي تجمع بين الطعم المنعش والمظهر الأنيق، وهو من الوصفات المفضلة لدى الأطفال والكبار على حد سواء.

وقدمت الشيف مي صيام طريقة عمل تارت التوت وهي وصفة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات متوفرة وخطوات بسيطة، ليكون تحلية مثالية بعد الوجبات أو في المناسبات العائلية البسيطة.

طريقة عمل تارت التوت

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات

ربع كوب سكر بودرة

بيضة واحدة

رشة فانيليا

رشة ملح

كوب من التوت الطازج أو المجمد

ملعقتان كبيرتان من مربى التوت أو الفراولة

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والزبدة الباردة بأطراف الأصابع حتى يتكوّن قوام رملي.

ـ أضيفي السكر والفانيليا والبيضة، واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ـ غلّفي العجينة بورق بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لترتاح.

ـ في قدر على نار هادئة، ضعي التوت مع المربى والنشا وعصير الليمون، وقلّبي حتى يصبح القوام كثيفًا يشبه المربى.

ـ افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وضعيها في قالب التارت مع الضغط على الجوانب.

ـ اثقبي العجينة بالشوكة لمنع الانتفاخ، ثم اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ بعد أن تبرد القاعدة، وزّعي عليها حشوة التوت وزيّني الوجه بـ حبات التوت الطازجة أو رشة من السكر البودرة لمظهر جذّاب.

وبهذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على تارت توت هش ولذيذ بطعم غني ومظهر فاخر يناسب جميع المناسبات، ويمكن تقديمه مع فنجان قهوة أو عصير بارد.

نصائح الشيف مي صيام لتحضير تارت التوت

ـ يمكن استخدام توت مشكل (أحمر وأزرق) لإضافة ألوان جميلة للحشوة.

ـ احرصي على تبريد العجينة جيدًا قبل الخبز للحصول على قوام مقرمش.