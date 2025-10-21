قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
بالصور

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

آية التيجي

يُعد تارت التوت من الحلويات الشهية التي تجمع بين الطعم المنعش والمظهر الأنيق، وهو من الوصفات المفضلة لدى الأطفال والكبار على حد سواء.

وقدمت الشيف مي صيام طريقة عمل تارت التوت وهي وصفة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات متوفرة وخطوات بسيطة، ليكون تحلية مثالية بعد الوجبات أو في المناسبات العائلية البسيطة.

طريقة عمل تارت التوت

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات

ربع كوب سكر بودرة

بيضة واحدة

رشة فانيليا

رشة ملح

كوب من التوت الطازج أو المجمد

ملعقتان كبيرتان من مربى التوت أو الفراولة

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والزبدة الباردة بأطراف الأصابع حتى يتكوّن قوام رملي.

ـ أضيفي السكر والفانيليا والبيضة، واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ـ غلّفي العجينة بورق بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لترتاح.

ـ في قدر على نار هادئة، ضعي التوت مع المربى والنشا وعصير الليمون، وقلّبي حتى يصبح القوام كثيفًا يشبه المربى.

ـ افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وضعيها في قالب التارت مع الضغط على الجوانب.

ـ اثقبي العجينة بالشوكة لمنع الانتفاخ، ثم اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

ـ بعد أن تبرد القاعدة، وزّعي عليها حشوة التوت وزيّني الوجه بـ حبات التوت الطازجة أو رشة من السكر البودرة لمظهر جذّاب.

وبهذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على تارت توت هش ولذيذ بطعم غني ومظهر فاخر يناسب جميع المناسبات، ويمكن تقديمه مع فنجان قهوة أو عصير بارد.

نصائح الشيف مي صيام لتحضير تارت التوت

ـ يمكن استخدام توت مشكل (أحمر وأزرق) لإضافة ألوان جميلة للحشوة.

ـ احرصي على تبريد العجينة جيدًا قبل الخبز للحصول على قوام مقرمش.

طريقة عمل تارت التوت تارت التوت الشهي وصفات حلويات سهلة طريقة عمل التارت تارت التوت على طريقة الشيف مي صيام تارت التوت بالمربى حلويات منزلية سريعة وصفات تارت التوت

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

