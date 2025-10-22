نزلت تاني.. أسعار الفراخ في سوق الدواجن اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد يوسف

سجّلت أسعار الفراخ البيضاء تبايناً ملحوظاً في الأسواق، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في البوابة الحكومية، وآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار خلال اليومين الماضيين.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الأسواق

الفراخ البيضاء

ـ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة نحو 64 جنيهًا للكيلو، دون تغيير عن أسعار أمس، أما في محلات التجزئة، فقد تراوح سعر الكيلو بين 64 و73 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة الجغرافية وطبيعة البيع (محلي أو تجاري).

فراخ بيضاء

الفراخ البلدي

ـ وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في سوق الجملة إلى 106 جنيهات، بينما يباع للمستهلك في بعض المحلات بنحو 114 جنيهًا للكيلو.

فراخ بلدي

الفراخ الساسو «الحمراء»

ـ سجلت أسعار الفراخ الساسو ضمن آخر تحديث لبورصة الدواجن اليوم الثلاثاء بين 92 و98 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 100 و104 جنيهات للكيلو في المتوسط.

فراخ ساسو

الفراخ الأمهات

ـ وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن لنحو 57 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر تراوح بين 61 و67 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ تراوح سعر البانيه في محلات فراخ التجزئة نحو 180 إلى 210 جنيهات للكيلو.

بانيه

ـ سجّل سعر صدور الفراخ سجّل نحو 150 جنيهًا للكيلو

ـ تراوح سعر أوراك الفراخ نحو 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أجزاء الفراخ

ـ وصل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم إلى 110 جنيهات.

ـ تراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

ـ سجل سعر الكتكوت الأبيض (عمر يوم): من 25 إلى 25.5 جنيه.

ـ سجل سعر الكتكوت الساسو: من 13 إلى 14 جنيهًا.

كتاكيت

ـ سجّل سعر الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 7.5 جنيه.

ـ سجّل سعر الكتكوت المشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في السوق المحلي

ـ سجل سعر طبق البيض البلدي في المزرعة، 145 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 155 إلى 165 جنيهًا، وفقا للمنطقة.

بيض

ـ سجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 145 جنيها، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

ـ سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 135 جنيها، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 145 و155 جنيهًا.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

ـ سجل سعر علف البياض 16% بروتين نحو 19200 جنيه للطن.

علف الفراخ

ـ سجل سعر علف البادي نامي نحو 21000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر علف النامي نحو 21800 جنيه للطن.

