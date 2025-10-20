700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بعد ارتفاع طفيف بنحو 20 جنيهًا للجرام مقارنة بتعاملات صباح الأمس، إلا أن الأسعار الحالية ما زالت أقل من أعلى مستوى سجله السوق خلال تعاملات الجمعة الماضية، عندما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5850 جنيهًا، قبل أن يتراجع المعدن الأصفر بفارق 90 جنيهًا دفعة واحدة.

كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 700 جنيه من أعلى سعر حققه في نهاية الأسبوع.



سعر الذهب اليوم في الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة بعد ارتفاع، متأثرة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقلبات الدولار عقب تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين، ما دعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 6583 جنيهًا للبيع و6549 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6034 جنيهًا للبيع و6003 جنيهًا للشراء

عيار 21: 5760 جنيهًا للبيع و5730 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4937 جنيهًا للبيع و4911 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3840 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3291 جنيهًا للبيع و3274 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 46080 جنيهًا للبيع و45840 جنيهًا للشراء

أونصة الذهب في البورصة العالمية: 204750 جنيهًا للبيع و203683 جنيهًا للشراء

بالمقارنة مع تعاملات صباح الأمس، ارتفع سعر الذهب اليوم في الصاغة بمقدار 20 جنيهًا لعيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق ، حيث سجل نحو 5740 جنيهًا للبيع ليصل اليوم إلى 5760 جنيهًا، لكن هذه الأسعار لا تزال أقل من ذروة تعاملات الجمعة التي لامس فيها المعدن الأصفر مستوى 5850 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم

يرتبط سعر الذهب اليوم في الصاغة بعدة متغيرات اقتصادية عالمية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي وسندات الخزانة وأسعار الفائدة، التي تشكل محركات رئيسية لتوجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.



كما تتأثر الأسعار محليًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار وحجم الطلب في السوق ، خاصة في موسم الزفاف الذي يشهد عادة زيادة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

كما أن انخفاض الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية كان من أهم العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين، إذ يعزز ضعف الدولار من جاذبية الذهب للمستثمرين العالميين.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن يواصل المعدن النفيس تحركاته الصعودية المحدودة خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2025، ما قد يدفع سعر الذهب اليوم في الصاغة إلى تسجيل مستويات جديدة في حال استمرار ضعف العملة الأمريكية.

كما تُراقب الأسواق عن كثب بيانات التضخم والبطالة في الولايات المتحدة، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي للفائدة وبالتالي في حركة أسعار الذهب العالمية والمحلية.

على الرغم من الارتفاع الطفيف البالغ 20 جنيهًا، فإن أسعار الذهب في مصر ما زالت دون أعلى مستوياتها المسجلة الجمعة الماضية، إذ خسر المعدن نحو 90 جنيهًا من ذروته، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب 700 جنيه، ما يعكس استمرار التذبذب داخل السوق في ظل حالة الترقب العالمية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين.