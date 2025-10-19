قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
تحقيقات وملفات

بشرى للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب اليوم بعد موجة تراجع متتالية
إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في الأيام الماضية، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في السوق لما ستؤول إليه حركة الأسعار خلال الأسبوع الجاري. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في المحلات وسوق الصاغة

ويأتي هذا الاستقرار عقب تراجع سعر الذهب أمس بنحو 10 جنيهات للجرام في عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، نحو 6560 جنيهًا في بداية تعاملات الأحد، بحسب آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيهًا، وهو العيار الذي يقبل عليه غالبية المواطنين في عمليات الشراء والادخار، بينما سجل عيار 18 نحو 4920 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، فقد استقر عند مستوى 45,920 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار المحلية والعالمية على حد سواء. 

أسعار الذهب على الصعيد العالمي

ويشير خبراء السوق إلى أن حالة الهدوء النسبي التي يشهدها سوق الذهب اليوم قد تكون مؤقتة، في ظل التذبذب المستمر في أسعار المعدن عالميًا وتغيرات سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب نحو 4,250 دولارًا، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب. 

ويرى محللون أن استمرار الضبابية في الأسواق الدولية، مع التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، قد يدفع أسعار الذهب إلى موجة جديدة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يجعل متابعة حركة المعدن الأصفر محل اهتمام واسع من المستثمرين حول العالم.

