بشرى للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب اليوم بعد موجة تراجع متتالية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في الأيام الماضية، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في السوق لما ستؤول إليه حركة الأسعار خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم في المحلات وسوق الصاغة

ويأتي هذا الاستقرار عقب تراجع سعر الذهب أمس بنحو 10 جنيهات للجرام في عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، نحو 6560 جنيهًا في بداية تعاملات الأحد، بحسب آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيهًا، وهو العيار الذي يقبل عليه غالبية المواطنين في عمليات الشراء والادخار، بينما سجل عيار 18 نحو 4920 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، فقد استقر عند مستوى 45,920 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار المحلية والعالمية على حد سواء.

أسعار الذهب على الصعيد العالمي

ويشير خبراء السوق إلى أن حالة الهدوء النسبي التي يشهدها سوق الذهب اليوم قد تكون مؤقتة، في ظل التذبذب المستمر في أسعار المعدن عالميًا وتغيرات سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب نحو 4,250 دولارًا، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

ويرى محللون أن استمرار الضبابية في الأسواق الدولية، مع التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، قد يدفع أسعار الذهب إلى موجة جديدة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يجعل متابعة حركة المعدن الأصفر محل اهتمام واسع من المستثمرين حول العالم.