سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن

سجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا بنحو 8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 6%، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا،

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6583 جنيها

سعر الشراء: 6549 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا

سعر الشراء: 6003 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا

سعر الشراء: 5730 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 4937 جنيهًا

سعر الشراء:4911 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا

سعر الشراء: 3820جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا

سعر الشراء: 3274 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا

سعر الشراء: 45840 جنيهًا



وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4249 دولارا وفقا إغلاق لسعر البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وتشهد السوق المحلية حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، إذ يترقب المتعاملين اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.