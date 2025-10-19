قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن

محمد يحيي

سجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا بنحو 8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 6%، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا،

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا   اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6583  جنيها

سعر الشراء: 6549  جنيهًا 

 سعر الذهب عيار 22  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا 

سعر الشراء: 6003 جنيهاً 


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 5760  جنيهًا 

سعر الشراء: 5730  جنيهًا 
 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 4937  جنيهًا 

سعر الشراء:4911 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا 

سعر الشراء: 3820جنيهًا 


وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا 

سعر الشراء: 3274 جنيهًا  

سعر الذهب في مصر اليوم  الأحد 19-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا 

سعر الشراء: 45840  جنيهًا 


وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة  اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4249 دولارا وفقا إغلاق لسعر البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وتشهد السوق المحلية حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، إذ يترقب المتعاملين اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.

