اقتصاد

موعد صرف آخر مرتبات للعاملين في الدولة خلال 2025 ..تفاصيل

مرتبات
مرتبات

تبدأ الأسابيع القلائل المقبلة في صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري وهو آخر راتب يتم الحصول عليه خلال عام 2025.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية في الحكومة لصرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر 2025؛ عن تبكير إجراءات تقاضي المرتبات لجميع الموظفين بالحكومة بنهاية العام الحالي.

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

صرف مرتبات ديسمبر 2025

التقرير الصادر عن وزارة المالية قال إنه سيتم تحويل المرتبات عن شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالحكومة للمرة الخامسة على التوالي في العام المالي الجاري.

وتتضمن عمليات صرف المرتبات على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مستوي الجهاز الحكومي.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

متي يبدأ صرف المرتبات عن شهر ديسمبر 2025

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

المرتبات والمعاشات

من سيصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
صرف مرتبات

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء والخميس  من ديسمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري.

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

مرتبات شهر ديسمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
طريقة عمل كفتة الحاتي
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
صورة من اللقاء
