مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
الصيف رجع.. استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، الأربعاء، حيث  يشهد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

شبورة مائية وأمطار متوقعة شمالا جنوبا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، يشهد شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان الأرصاد، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ولفتت الهيئة الى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الاجواء خلال الليل على فترات متقطعة.

تقلبات جوية حادة وسريعة

وقالت الهيئة خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، إنه من المعروف أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وعادة ما تتوقع نماذج التنبؤات العددية بعض المنخفضات الجوية المتعمقة (القوية) بعيدة المدى وتكون دقتها لا تتجاوز ٢٠٪؜ وأحيانًا تتلاشى ولا تتحقق على أرض الواقع.

لذلك فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مثل هذه الحالات تعمل على متابعة تطورات هذه المنخفضات أولا بأول، وتميل إلى عدم التنويه عنها حتى لا ثير القلق والفزع بين المواطنين، لكن في حال التأكد من دقة هذه التوقعات وثباتها يتم التنويه عنها وإصدار التحذيرات الجوية لكافة القطاعات قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.

بداية فصل الخريف

بدأ فصل الخريف في مصر، يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يتسم مناخ فصل الخريف دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة، وقد تتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول منه.

وتتهيأ الفرصة أحيانًا في فصل الخريف لتكون الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، إلى أن معدلات سقوط الأمطار خلال خريف هذا العام حول المعدلات المناخية المعتادة، وفي بعض الأحيان عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار مع نشاط قوى للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء

ـ القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 33 والصغرى 33 درجة.

ـ السواحل الشمالية، العظمى 31 والصغرى 30 درجة.

ـ شمال الصعيد، العظمى 34 والصغرى 33 درجة.

ـ جنوب الصعيد، العظمى 39 والصغرى 38 درجة.

