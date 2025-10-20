قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أن البلاد ستشهد حالة الطقس المتقلبة بين الحار نهارًا والمائل للبرودة ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية على عدد من المناطق، ونشاط محدود للرياح على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا حالة الطقس الحار نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال مع أول ساعات الليل، وتتحول إلى مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة منه، خاصة على المناطق الشمالية.
 

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ستصل إلى 32 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى 20 درجة، مع طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، بينما تسود حالة الطقس الأكثر سخونة على محافظات الصعيد، حيث تصل العظمى في أسوان والأقصر إلى 38 درجة.

شبورة مائية وفرص ضعيفة للأمطار

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الظاهرة الجوية الأبرز غدًا ستكون الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ما يضفي إحساسًا بانخفاض درجات الحرارة في بعض الفترات من اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أكدت الهيئة أن حالة الطقس على البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، وهو ما يجعل حركة الملاحة البحرية على البحرين مستقرة إلى حد كبير.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على مختلف محافظات ومدن مصر، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد:

القاهرة 32 – 20
العاصمة الإدارية 32 – 18
6 أكتوبر 31 – 18
بنها 31 – 20
دمنهور 30 – 19
وادي النطرون 32 – 19
كفر الشيخ 31 – 20
المنصورة 31 – 19
الزقازيق 32 – 20
شبين الكوم 32 – 19
طنطا 31 – 19
دمياط 28 – 22
بورسعيد 28 – 22
الإسماعيلية 32 – 18
السويس 32 – 19
العريش 29 – 19
رفح 28 – 18
رأس سدر 32 – 18
نخل 31 – 14
كاترين 26 – 11
الطور 30 – 19
طابا 31 – 16
شرم الشيخ 34 – 24
الإسكندرية 31 – 19
العلمين 29 – 18
مطروح 30 – 19
السلوم 30 – 19
سيوة 32 – 17
رأس غارب 32 – 22
الغردقة 33 – 22
سفاجا 34 – 23
مرسى علم 33 – 23
شلاتين 33 – 24
حلايب 30 – 25
أبو رماد 32 – 23
رأس حدربة 30 – 25
الفيوم 33 – 18
بني سويف 33 – 18
المنيا 34 – 17
أسيوط 35 – 17
سوهاج 36 – 20
قنا 37 – 22
الأقصر 38 – 21
أسوان 38 – 22
الوادي الجديد 36 – 18
أبوسمبل 37 – 21

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري، وارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة التي تميل فيها حالة الطقس إلى البرودة، كما حذرت من القيادة السريعة في الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بسبب الشبورة.

كما شددت الأرصاد على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة في المحافظات الجنوبية، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتجنب الإجهاد الحراري.

حالة الطقس طقس الثلاثاء درجات الحرارة حالة البحرين شبورة مائية

