الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

أ ش أ

   يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/الثلاثاء/ طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
العاصمة الإدارية 32 18
6 أكتوبر 31 18
بنهــــا 31 20 
دمنهور 30 19
وادي النطرون 32 19
كفر الشيخ 31 20
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 20 
شبين الكوم 32 19
طنطا 31 19
دمياط 28 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 32 18
السويس 32 19
العريش 29 19
رفح 28 18
رأس سدر 32 18
نخل 31 14
كاترين 26 11
الطور 30 19
طابا 31 16
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 31 19
العلمين 29 18
مطروح 30 19
السلوم 30 19
سيوة 32 17
رأس غارب 32 22
الغردقة 33 22
سفاجا 34 23
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 24
حلايب 30 25
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 30 25
الفيوم 33 18
بني سويف 33 18
المنيا 34 17
أسيوط 35 17
سوهاج 36 20
قنا 37 22 
الأقصر 38 21
أسوان 38 22
الوادي الجديد 36 18
أبوسمبل 37 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 26
المدينة المنورة 37 23 
الرياض 32 21
المنامة 33 27
أبوظبي 35 26
الدوحة 36 25
الكويت 35 21
دمشق 28 11
بيروت 28 23
عمان 28 15
القدس 27 16
غزة 29 22
بغداد 32 23
مسقط 28 26
صنعاء 23 10
الخرطوم 39 27
طرابلس 28 23
تونس 29 19
الجزائر 25 18
الرباط 25 16
نواكشوط 34 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 09
إسطنبول 21 13
إسلام آباد 28 17
نيودلهي 32 22 
جاكرتا 34 25
بكين 15 02
كوالالمبور 34 25
طوكيو 17 11 
أثينا 21 13 
روما 20 14
باريس 18 12
مدريد 22 15
برلين 17 09
لندن 17 09
مونتريال 14 10
موسكو 06 04 
نيويورك 19 13
واشنطن 23 11
أديس أبابا 21 11

إ س

هيئة الأرصاد الجوية طقس القاهرة جنوب الصعيد

