براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة في مصر غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 31 16

بنهــــا 30 18

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 31 18

نخل 30 14

كاترين 25 11

الطور 30 20

طابا 29 16

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 30 19

العلمين 29 18

مطروح 31 18

السلوم 32 19

سيوة 32 16

رأس غارب 31 23

الغردقة 32 22

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 17

بني سويف 33 17

المنيا 34 18

أسيوط 34 17

سوهاج 36 19

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 25

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 37 24

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 38 28

المدينة المنورة 36 24

الرياض 34 22

المنامة 33 26

أبوظبي 35 25

الدوحة 35 26

الكويت 35 22

دمشق 27 12

بيروت 27 23

عمان 26 13

القدس 25 13

غزة 26 20

بغداد 31 21

مسقط 31 27

صنعاء 23 11

الخرطوم 40 27

طرابلس 24 20

تونس 26 17

الجزائر 23 16

الرباط 26 16

نواكشوط 33 23

الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 17 03

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 30 18

نيودلهي 30 17

جاكرتا 32 24

بكين 13 01

كوالالمبور 32 24

طوكيو 20 14

أثينا 18 15

روما 23 14

باريس 17 13

مدريد 22 14

برلين 12 08

لندن 16 11

مونتريال 18 08

موسكو 07 03

نيويورك 19 10

واشنطن 20 06

أديس أبابا 22 11

