التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

في تطور جديد للقضية، قامت الجهات القضائية بحجز أموال والدي سوزي الأردنية، وذلك عقب اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على حساباتها في تطبيق "تيك توك".

يتساءل البعض عن حيثيات القرار وأسباب التحفظ على أموال عائلتها وما علاقتهم بالقضية، التي أثارت زخما واسعا خلال الفترة الأخيرة.

أسباب حجز أموال والدي سوزي

الأدلة التي تقدمت بها إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال تشير إلى وجود نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال مرتبط بسوزي، حيث تم استخدام أموال غير مشروعة في السعي وراء تمويل وإخفاء طبيعة هذا النشاط. وكما أشارت التحقيقات، فإن سوزي تمتلك عدة وحدات سكنية، من بينها:

وحدة سكنية في القاهرة الجديدة.

وحدة سكنية في المطرية.

وحدة سكنية في منطقة الزيتون، حيث وُجد أن والدها كان على علم بالنشاط الإجرامي لابنته.

نتيجة لذلك، قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال والد ووالدة سوزي، نظرًا لامتلاكهم عقارات باسمهم.

تظهر التقارير أن سوزي قامت بإخفاء مبالغ مالية متحصلة من نشاطها الإجرامي من خلال إيداعها في حسابات مصرفية خاصة بها ووالديها، بالإضافة إلى استخدام محافظ مالية. وقد أسفرت التحقيقات عن تأكيد استخدام سوزي لحسابين على "تيك توك" بهدف نشر المحتوى الذي تم اتهامها بارتكابه.

كذلك، التحقيقات أثبتت أنها قامت بنشر العديد من المقاطع التي تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء، مما أثار استياء الكبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.

مضبوطات وأدلة قضية سوزي

بالإضافة إلى التحفظ على الأموال، تمكنت الجهات المختصة من العثور على عدة مضبوطات بحوزة سوزي، من بينها:

هاتف محمول من نوع آيفون 16 برو ماكس.

شقة في القاهرة الجديدة.

مبلغ مالي كبير قدره 139682 جنيهاً موجوداً على محفظة اتصالات كاش.

تم هذا التحرير بعد توجيه البنوك بتنفيذ قرار التحفظ، حيث مُنع الوالدان من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية.

التحقيقات أكدت صحة المعلومات التي تسلمتها الجهات الأمنية، حيث أظهرت المخالفات العديدة التي تم تسجيلها على حساب "سوزي الأردنية". تم تصنيف المحتوى الذي قامت بنشره كمحتوى مخالف للعادات والتقاليد المصرية، وهو ما أدى بالتالي إلى استدعائها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.