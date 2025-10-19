قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
أحمد أيمن

في تطور جديد للقضية، قامت الجهات القضائية بحجز أموال والدي سوزي الأردنية، وذلك عقب اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على حساباتها في تطبيق "تيك توك". 

يتساءل البعض عن حيثيات القرار وأسباب التحفظ على أموال عائلتها وما علاقتهم بالقضية، التي أثارت زخما واسعا خلال الفترة الأخيرة.

أسباب حجز أموال والدي سوزي

الأدلة التي تقدمت بها إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال تشير إلى وجود نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال مرتبط بسوزي، حيث تم استخدام أموال غير مشروعة في السعي وراء تمويل وإخفاء طبيعة هذا النشاط. وكما أشارت التحقيقات، فإن سوزي تمتلك عدة وحدات سكنية، من بينها:

وحدة سكنية في القاهرة الجديدة.

وحدة سكنية في المطرية.

وحدة سكنية في منطقة الزيتون، حيث وُجد أن والدها كان على علم بالنشاط الإجرامي لابنته.

نتيجة لذلك، قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال والد ووالدة سوزي، نظرًا لامتلاكهم عقارات باسمهم.

تظهر التقارير أن سوزي قامت بإخفاء مبالغ مالية متحصلة من نشاطها الإجرامي من خلال إيداعها في حسابات مصرفية خاصة بها ووالديها، بالإضافة إلى استخدام محافظ مالية. وقد أسفرت التحقيقات عن تأكيد استخدام سوزي لحسابين على "تيك توك" بهدف نشر المحتوى الذي تم اتهامها بارتكابه.

كذلك، التحقيقات أثبتت أنها قامت بنشر العديد من المقاطع التي تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء، مما أثار استياء الكبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.

مضبوطات وأدلة قضية سوزي

بالإضافة إلى التحفظ على الأموال، تمكنت الجهات المختصة من العثور على عدة مضبوطات بحوزة سوزي، من بينها:

هاتف محمول من نوع آيفون 16 برو ماكس.

شقة في القاهرة الجديدة.

مبلغ مالي كبير قدره 139682 جنيهاً موجوداً على محفظة اتصالات كاش.

تم هذا التحرير بعد توجيه البنوك بتنفيذ قرار التحفظ، حيث مُنع الوالدان من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية.

التحقيقات أكدت صحة المعلومات التي تسلمتها الجهات الأمنية، حيث أظهرت المخالفات العديدة التي تم تسجيلها على حساب "سوزي الأردنية". تم تصنيف المحتوى الذي قامت بنشره كمحتوى مخالف للعادات والتقاليد المصرية، وهو ما أدى بالتالي إلى استدعائها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.

سوزي الأردنية قضية سوزي الأردنية ممتلكات سوزي الأردنية أخبار سوزي الأردنية والد سوزي الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد