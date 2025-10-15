قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي سوزي الأردنية يطالب ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية
رامي المهدي

استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.

كما طالبت النيابة العامة. أثناء مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظاً على الأسرة المصرية.

وكانت أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، كلًا من الراقصة ليندا، سوزي الأردنية وطليق هدير عبدالرازق قفص الاتهام في اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صديق سوزي الأردنية من أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب تصوير المتهمة أثناء وصولها إلى المحكمة.

وعقب القبض عليه قام حرس المحكمة بتسليمه لقائد حرس محكمة القاهرة الاقتصادية والذي قام بصرفه من أمام المحكمة عقب إزالة الصور من الهاتف المحمول.

ساندت أسرة البلوجر سوزي الأردنية ابنتهما أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الاداب العامة للمحاكمة.

وانهارت والدة سوزي الأردنية أمام المحكمة أثناء وصول نجلتها لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كما قررت جهات التحقيق، التحفظ على اموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات.. أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البلوجر سوزي الأردنية فيديوهات خادشة للحياء سوزي الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

مازدا

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

سكر

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

مازدا

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد