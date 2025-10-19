بعد ارتداء زي سعودي وتقبيل يد محمد عبده.. أول رد من الموسيقار هاني فرحات

رد الموسيقار هاني فرحات على حملة الهجوم التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو يرتدي الزي السعودي ويقوم بتقبيل يد المطرب الكبير محمد عبده في إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية.

وكتب هاني فرحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"أنا مش هسكت على الباطل، وهقول كلمة حق وأشهد شهادة حق."

وتابع: أنا هاني فرحات، مواطن مصري، اتعلمت أحسن تعليم في بلدي، وسافرت إلى أوروبا وتعلمت تعليمًا عاليًا، وقدّمت موسيقاي في أرقى المسارح، ولفيت العالم كله مع World Philharmonic Orchestra، ممثلًا للفن العربي والمصري بكل فخر..

رجعت بلدي مصر، وابتديت أقدّم اللي اتعلمته في الوطن العربي كله، ناشرًا رسالة الفن والموسيقى والمعرفة في كل مكان.

والنهارده، بعد سنين من العمل والجهد، بتكرّم في الدول العربية والعالم كله، وأكبر تكريم حصلت عليه كان من بلد قدّرت فني، ومنحتني باسبورها وجنسيتها، اعتزازًا بما قدمته من موسيقى وإبداع.

النهارده أنا مسؤول عن نشر الثقافة والتراث السعودي في دول العالم، وده شرف كبير أعتز بيه، زي ما أفتخر دايمًا إني مصري، وابن لأكبر بلدين في الوطن العربي: مصر والسعودية.

ومصر، من عند ربنا، كرمها بفنانين وموسيقيين عظماء أسسوا للفن العربي مكانة عالمية.

والحمد لله إن عندنا في مصر الكونسرفتوار، اللي اتعلمنا فيه تعليم بمستوى راقٍ جدًا، وكان — وما زال — أكبر وأعرق مؤسسة موسيقية في الوطن العربي لتعليم الموسيقى الكلاسيكية.

وده السبب إن مصر بتحتفظ بالمكانة الأولى في التعليم الموسيقي والفن الراقي، وبتفضل دايمًا منارة للفكر والإبداع.

عيب جدًا الكلام اللي بشوفه على السوشيال ميديا، وعيب الحملات اللي بتحاول توقع بين بلدين شقيقين.

إحنا بلد السلام، وبلد الفن، وبلد الحضارة.. من إمتى الفن بقى وسيلة خصام؟

وأضاف: الفن رسالة سلام، والموسيقى دي مش من صنع البشر، دي من صنع الله سبحانه وتعالى.. الموسيقى موجودة في صوت المطر، في الرياح، وفي كل تفصيلة من تفاصيل الحياة.. ماينفعش نقول مفيش فن غير في مصر، أو مفيش فن غير في السعودية.. الفن موجود في كل مكان، وكل بلد ليها تراثها وثقافتها، ومن حقها تنشرهم للعالم.

إيه اللي حصل؟ وليه فجأة بقينا ننتقد بعض؟.. الموسيقى، والعلم، والفكر، كتاب واحد — هو الكتاب الكلاسيكي.. وأي شكل آخر من الفن هو تعبير عن ثقافة بلد وتاريخها وهويتها.. كل بلاد العالم ليها موسيقاها، وليها فنها، وليها مطبخها، ولبسها، وطريقتها في الحياة.

واختتم قائلا "لازم نحترم بعض أكتر من كده، لأن الاحترام هو أساس الفن، والسلام هو رسالته."