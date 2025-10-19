قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
13800 جنيه أعلى درجة .. جدول مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين وموعد صرفها
متوسط سعر الدولار في مصر
مهندسون ومقاولون مصريون: جاهزون بخطط مدروسة لإعادة إعمار غزة
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
بالصور

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
تقى الجيزاوي

أطلقت المطربة الشابة ماس رحيم، أولى أغنيات ألبومها الجديد، والتى تحمل عنوان "ضيعتنى" من كلمات وألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وتوزيع موسيقى كريم أسامة، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.


كشفت المطربة ماس رحيم عن مفاجأة خاصة بأغنية "ضيعتنى"، بقولها: والدى الفنان محمد رحيم هو اللى اختار لى أغنيات الألبوم ومن بينها أغنية "ضيعتنى"، وهى قريبة جدا من قلبى، ولحنها مفاجأة فهو قديم لحنه والدى فى سن الشباب، واللحن موجود فيه إحساسه وتركيبته المعروفة فى الألحان، والدى كان حريص على عمل كل أغنية فى الألبوم حالة خاصة وشبهى، وشايف إن أنا بس اللى هقدر أقدمها، بشخصيتى وبطريقتى وبأسلوبى، وده طبعا زى ما اتعودنا منه، مع اكتشافه لأى موهبة جديدة، بيرسم لها طريقها فى الغناء، وأمثلة كثيرة قدمها بالشكل ده ومنهم الفنانة "روبى".
وتضيف ماس: اختارنا سوى أغنية "ضيعتنى"، وهى شبهى زى ماكان بيقول، والأغنية مش حزينة، ومعناها جميل، وتتخطى حاجز العنوان، وكل أغنية فى الألبوم لها قصة وشخصية وموضوع مختلف، وأنا بقدم الألبوم بكل فخر مش علشان نفسى، ولكن علشان والدى، لأن انا شايفة اللى قدمه رحيم مش قليل، لأنه قدر يغير شكل الموسيقى فى الوطن العربى على مدار 30 عاما.
وتسطرد ماس: أنا بدأت حب الموسيقى وعمرى 5 سنين، وكنت بحس بوالدى والأجواء اللى كلها مزيكا، ده غير الجينات اللى توارثتها عنه، وكنت بكتب وألحن، وكان والدى بيسمعها وبيعجب بها، ولما وصلت إلى 8 سنين بدأت أركب الهارمونى لوحدى- تركيب الهارموني في الموسيقى هو فن تنسيق الأصوات المختلفة معًا في وقت واحد لخلق تأثير موسيقي متناغم- والموضوع ده لفت انتباهه جدا وعرف إنى موهوبة، وبدأ فى تبنى موهبتى، بتعليمى العزف على الآلات الموسيقية مثل البيانو والجيتار، وكنا بنتكلم مع بعض بلغة المزيكا، لو هو عاوز يوصل لى إحساس معين أو العكس لو انا عاوزة أوصل له إحساس خاص،  كنا بنغنى لبعض، كان صديقى وصاحبى وكان معايا فى كل حاجة.
وتنهى ماس: أنا شايفة التأثير اللى عمله رحيم لازم يستمر، ويفضل موجود، ونسمع منه الجديد، اللى احنا عرفناه من أعماله نزل، لكن لسه فى كمان حاجات ومفاجآت كتيرة الناس لسه ماتعرفهاش هتنزل مع الوقت، موهبته الفنية بتتعدى الوصف، حياته كلها مزيكا وأنا بالتبعية غصب عنى إتأثرت بيه جدا والناس كلها بتقول إنى شبه والدى، من وانا صغيرة بذاكره، وكل تفاصيله كانت ملهمة بالنسبة لى، ورسالته وطريقة تعبيره عن نفسه كانت بتبهرنى وبتخطفنى، ومن غير ما احس مشيت فى طريق المزيكا بالفطرة، شرف كبير ليا وباحمد ربنا كل يوم إنه خلانى بنته وخلاه أبويا، وأتمنى إن أغنية "ضيعتنى" وجميع أغنيات الألبوم اللى هتنزل تعجب الجمهور.
تقول كلمات أغنية "ضيعتنى":..

ضيعتني منك لله
و جرحتني منك لله
خليتني احزن على الي فات
و اندم على قلبي و هواه

مش عيب اقول اني اتخدعت
او اني ضيعت لما انت بيعت
هبدا حياتي من تاني عادي
اما الي جاي سيباه لله

و اذا كان الي فات من عمري
كنت عاشرتك فيه
يبقى اكيد الجاي من عمري هنسى غرامك بيه
و اذا كان الي فات من عمري
كنت عاشرتك فيه
يبقى اكيد الجاي من عمري هنسى غرامك بيه

و انا هندم ليه و اصبر على ايه
ما صبرت تعبت يا ناس من قولة ال اه من قوله ال اه

و اذا كان الي فات من عمري
يبقى اكيد الجاي من عمري

و اذا كان الي فات من عمري
كنت عاشرتك فيه
يبقى اكيد الجاي من عمري هنسى غرامك بيه

و انا هندم ليه و اصبر على ايه
ما صبرت تعبت يا ناس من قولة ال اه من قوله ال اه
ضيعتني منك لله
و جرحتني منك لله
خليتني احزن على الي فات
و اندم على قلبي و هواه

مش عيب اقول اني اتخدعت
او اني ضيعت لما انت بيعت
هبدا حياتي من تاني عادي
اما الي جاي سيباه لله

محمد رحيم ماس محمد رحيم اغاني ماس محمد رحيم

