الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نقل ماس ابنة الراحل محمد رحيم للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أحمد البهى

أعلنت ماس، ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن دخولها المستشفي بعد تعرضها لـ وعكة صحية. 

ونشرت ماس محمد رحيم، صورة وهي ترتدي كانيولا؛ وعلقت قائلة: رب الناس، مذهب البأس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا.

تحدثت ماسة محمد رحيم، ابنة الموسيقار الراحل، عن علاقتها وعلاقة والدها بالفنان تامر حسني، منذ الطفولة.

وقالت ماسة محمد رحيم في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، إنها سعيدة جدا  بمشاركة تامر حسني الغناء فى حفل تكريم والدها  الراحل محمد رحيم الذى أقيم  بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت ماسة أنها صاحبة الفكرة وعندما طلبت من تامر حسني تقديم الأغنية وافق وكان داعما لها وحققت نجاحا كبيرا و أكدت أنها سوف تكمل مسيرة والدها في الغناء 

وانهارت ماسة ابنة محمد رحيم بالبكاء بعد أن قدمت أغنية في حفل تكريم والدها الراحل الذى لم يستطع أن يكملها معها بالالبوم بسبب وفاته.

محمد رحيم ماس محمد رحيم ابنة الملحن محمد رحيم

فارادي
نيسان Z وتويوتا سوبزا
كارولين عزمي
