وفاة الفنان العراقي إياد الطائي

توفي خلال الساعات الماضية الفنان العراقي إياد الطائي ، عن عمر 60 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث عاني الراحل من مشاكل في الكبد .

وقالت نقابة الفنانين في العراق في بيان رسمي: الساحة الفنية والثقافية خسرت برحيله قامة إبداعية بارزة أثرت المسرح والتلفزيون لعقود

وقالت النقابة في بيانها: أن حالته الصحية تدهورت منذ مايو الماضي، الأمر الذي تطلب رحلة علاجية خارج البلاد.

اياد الطائي ، من مواليد 1965، له أعماله المميزة وسط الساحة الفنية المليئة بالنجوم، وقدم عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية المميزة، ومن أبرزها مسلسل السرداب (2006) ورياح الماضي (2006) ومسرحية الزيارة (1997) وهنا بغداد (2009).