نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور من باريس | شاهد

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نيللي كريم الأنظار من باريس، بلوك ميك اب يبرز جمالها.

وحسمت النجمة نيللي كريم مشاركاتها في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد من 30 حلقة، بعودة تعاونها مع المنتجة سالي والي.

لم يتم الافصاح عن تفاصيل المسلسل، لكن المؤكد أنه سيضم نخبة من الأسماء البارزة، ويُعد واحداً من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن تألقت الفنانة نيللي كريم في مسلسل اخوتي في رمضان 2025

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة