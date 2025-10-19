قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قضايا الدولة توافق على ندب المستشار أحمد عبد الغني لمنصب أمين مجلس الشيوخ

المستشار أحمد عبد الغني
المستشار أحمد عبد الغني
إسلام دياب

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على ندب المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد لتولي منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ.

قضايا الدولة توافق على ندب المستشار أحمد عبد الغني لمنصب أمين مجلس الشيوخ 

يأتي هذا القرار تأكيداً لمكانة هيئة قضايا الدولة كمؤسسة رائدة في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية والإدارية القادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي والتشريعي للدولة.

يحمل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد مؤهلات علمية رفيعة، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.

ويمتلك مسيرة مهنية ثرية داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل بعدد من أقسامها الحيوية، منها القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع. كما انتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

كما شغل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وأسهم من خلاله في تطوير آليات العمل الإداري والمهني داخل الهيئة ودعم أعضائها في أداء رسالتهم القضائية.

كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشاراً قانونياً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشاراً قانونياً بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشاراً قانونياً بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

هيئة قضايا الدولة مجلس الشيوخ الأمين العام قضايا الدولة المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني

