حوادث

بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها

ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أب؛ لإنهاء حياة ابنته في قرية عرب الحصار بمنطقة الصف جنوبي الجيزة؛ بعد تقييدها والتعدي عليها بـ"شومة" وحرقها بسكين، بسبب 5 آلاف جنيه.

القبض على عامل قتل ابنته في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من مركز شرطة الصف، أفاد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول جثة فتاة بها سحجات وجروح متفرقة وآثار حروق بمختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة فتاة عمرها 19 سنة، وبسؤال والدها؛ قرر بسقوط حائط عليها مما تسبب في وفاتها.

وبإجراء التحريات؛ تبين أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة بسبب قيامها بسرقة 5 آلاف جنيه منه؛ لعدم قيامه بالإنفاق عليها وعلى أشقائها.

وأضافت التحريات أن المتهم عندما علم باختفاء أمواله؛ سأل الضحية، لكنها أنكرت، فقام بتقييدها بحبل في شباك الصالة واستخدم "شومة" وعصا في التعدي عليها، ثم قام بتسخين سكين وأحرق جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة؛ أمرت بتشريح جثمان المجني عليها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

