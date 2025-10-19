قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

كروان مشاكل
كروان مشاكل
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل، للمرة الثالثة؛ على خلفية قرار ضبط وإحضار في قضية فيديوهات منافية للآداب.

حجز معارضة كروان مشاكل على حبسه لـ 22 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز المعارضة المقدمة من التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف، لجلسة 22 أكتوبر، للحكم.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، سنتين، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت الجهات المختصة، قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت؛ لأوجبت معاقبته قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.

كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل فيديوهات قضية محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

الوداد

الوداد يفوز على أشانتي كوتوكو وسقوط النجم الساحلي .. تعرف على لقاءات اليوم من الكونفدرالية

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني

منتخب مصر

خالد الغندور: السنغال تعتذر عن عدم مواجهة مصر وديا.. وحسام حسن يرفض اللعب أمام كاب فيردي

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد