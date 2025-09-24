قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف إعلامية معروفة لجلسة 8 أكتوبر.

معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حبسه سنتين





وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، سنتين وكفالة مالية 10 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه.





وكانت الجهات المختصة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.





وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.





وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت، لأوجبت معاقبتها قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.