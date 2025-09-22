إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة

اصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حكمها بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل"، على حكم حبسه 3 أشهر، في القضية المتهم فيها بسب وقذف المنتجة ليلى الشيخ الشهيرة بـ"ليلى الشبح"، وقررت المحكمة إلغاء حكم الحبس والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.

إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه بقضية المنتجة

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس "كروان مشاكل" 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس، قبل أن يتقدم المتهم باستئناف على الحكم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشيخ، اتهمت فيه "كروان مشاكل" بالتشهير بها وسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وفي سياق آخر، تنظر المحكمة المختصة أيضًا قضية أخرى ضد "كروان مشاكل"، متهم فيها بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بجلسة 26 فبراير الجاري.

يُذكر أن "كروان مشاكل" سبق اتهامه في وقائع تتعلق بنشر مقاطع خادشة والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة، برفقة مقدمة البرامج "إنجي حمادة".