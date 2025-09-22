قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تأييد تغريم غادة والي فى سرقة رسومات الفنان العالمي كرواسوف

غادة والي
غادة والي
كتب محمد عبدالله :

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنانة غادة والي في اتهامها بسرقة رسومات الفنان الروسي جورجي كرواسوف، وتأييد تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

تأييد تغريم غادة والي فى سرقة رسومات الفنان العالمي كرواسوف

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، إلغاء حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر وتأييد تغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.


وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

غادة والي سرقة رسومات الفنان العالمي كرواسوف محكمة النقض محكمة القاهرة الاقتصادية

