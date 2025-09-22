كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى العيادات الخاصة بأسوان.

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (فنى تحاليل) وبسؤاله أقر بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بسرقة هاتفه المحمول بإسلوب المغافلة حال تواجده بالعيادة محل عمله، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ،وبحوزته (الهاتف المحمول "المُبلغ بسرقته") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.