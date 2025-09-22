صفقة بـ 125 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج 1.25 طن مخدرات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة، بقيمة مالية بلغت 125 مليون جنية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طن و 212 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو ، حشيش ، آيس ، بودر " – 12 قطعة سلاح نارى " بندقية آلية - 3 بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 3 طبنجة " ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (125 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.