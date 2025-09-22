القبض على عاطلين و20 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة (6 أكتوبر – عابدين) بنطاق محافظتى"القاهرة – الجيزة"، وبصحبتهما 20 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

القبض على عاطلين و20 طفل يمارسون التسول بالقاهرة والجيزة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.